「MIGHTY JAM ROCK」のメンバーとしても活動するレゲェアーティストのTAKAFIN（49）が21日までに自身のインスタグラムを更新。喉の不調により、しばらくの間、活動を制限することを報告した。「以前より喉の不調が続いており、医師と相談した結果、しばらくの間、声を使う活動を控え、治療と安静に専念することとなりました」と報告した。「それに伴い、当分の間、出演を予定していたライブをキャンセルさせていただくことに