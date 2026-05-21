今季限りでの退任も噂されるマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、この10年間で6度のプレミアリーグ制覇や悲願のチャンピオンズリーグ優勝など、数々の栄光を築き上げてきた。しかし、クラブが抱える“115件”もの財務規則違反疑惑が、その輝かしい実績に暗い影を落としているようだ。『BBC』は、もし不正が事実と認定された場合、グアルディオラ監督が築き上げた栄光そのものに疑問符が付き、タイトル剥奪