先週15日、日本サッカー協会（JFA）はワールドカップに臨む日本代表のメンバーを発表した。久保建英や堂安律らが名を連ねた一方で、三笘薫や南野拓実が怪我のため選外となった。特に三笘の選外は世界でもニュースになった。エースとしてこれまでチームを牽引してきた選手の不在は正直痛いところだが、韓国メディア『Starnews』はそんな三笘がいなくとも日本代表の強さを評価。「ミトマがいなくても恐ろしい日本サッカーの力」と題