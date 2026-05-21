タレントの磯野貴理子（62）が21日、自身のインスタグラムを更新。常にバッグに入れている意外なものを明かした。「久しぶりに石を拾いに行ってきました」と海の写真や動画などをアップ。「実は、石が好きです常にバッグに潜ませて時々握っています」と明かした。「拾った石をブックスタンドに」「よもぎ餅みたいな石」「ウミネコのつがい」と記し、「富山県宮崎・境海岸」と撮影場所も明かした。この投稿に、ファンから