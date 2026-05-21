アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、適切な回答が得られなければ数日以内に「事態は急展開する」と警告しました。トランプ大統領：適切な答えが得られなければ、事態は急展開する。行動に移す準備は万全だ。正しい答えを導き出さなければならない。完全な答えだ。トランプ大統領は20日、イランとの協議について「最終段階に入っている」との認識を示しました。さらに、「適切な回答が得られ