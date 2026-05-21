高校を卒業して警察官を目指す場合、大卒と比べて将来の給与や昇進のスピードがどの程度変わるのか、気になる人もいるでしょう。高卒採用は、早く現場で経験を積むことが有利に見える一方で、学歴による違いがキャリアに影響を与えることもあるようです。 今回は、警察官の「高卒」と「大卒」の給与や昇進スピードの違いについて解説します。 学歴による警察官の給与の違い 警察官の採用枠は、おもに