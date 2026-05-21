アーノルド・シュワルツェネッガー主演『コナン・ザ・グレート』（1982）の新作映画『キング・コナン（原題：King Conan）』が、2027年に撮影開始予定であることがわかった。 『コナン・ザ・グレート』は、シュワルツェネッガーをスターに押し上げた復讐と剣戟のダーク・ファンタジー大作。1984年には続編『キング・オブ・デストロイヤー/コナンPART2』が公開された。