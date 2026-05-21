力は受け継がれた！実写映画『マスターズ・オブ・ユニバース』のワールドプレミアにて、1987年版でヒーマンを演じたドルフ・ラングレンが、新たにヒーマン役を務めるニコラス・ガリツィンに“お墨付き”を与えた。 米ロサンゼルスのTCLチャイニーズ・シアターで開催されたプレミアには、ガリツィンのほか、ティーラ役のカミラ・メンデス、ダンカン／マン・アット・アーム