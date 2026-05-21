今回のケースのように、父親が亡くなり、5000万円の遺産を兄弟2人で分けることになった場合、「1人あたり2500万円だから、相続税の申告は不要なのでは」と考える人もいるかもしれません。 もっとも、相続税は「相続人1人あたりの取得額」で単純に判断されるものではありません。相続税には基礎控除がありますが、これは各相続人に個別適用される仕組みではなく、遺産総額全体に対して適用されます。 そのため