クリストファー・ノーランが、映画において最も大切だと考えることは──。 テレビ番組「」にて、己の作品に欠かせない要素を尋ねられたノーランは、「私はいつも、映画の内部から物語をとらえたいのです」と答えた。「これまでで最も困難だった」という最新作『オデュッセイア』は、なぜそれほど過酷な作品になったのか。 「私が求めるのは、登場人物を上空3万フィートから見るのではなく、ともにレ&