米ホワイトハウスで2026年4月30日、署名した退職金制度に関する大統領令を笑顔で披露するトランプ大統領＝ロイター トランプ米大統領が2度目の就任直後から連発している「大統領令」。議会を通さずに、自身の公約を推し進める強力なツールとしてニュースで耳にしますよね。でも、これって一体どんな仕組みで、どんな問題が潜んでいるのでしょうか？ 米国政治や大統領令に詳しい東京大学大学院の梅川健教授へのインタビ