脚のラインが崩れてしまうのは、全身を巡る膜・ファシアが歪んでしまったから！ 美脚を手に入れるには、まずはファシアを整えること。ピラティスにファシアの概念を融合させた、独自メソッドを提唱するボディーワーカーによる、オリジナルメニューを実践して。美脚づくりの達人金子美保さんボディワーカー。呼吸や姿勢、動作パターンの改善をサポート。分子栄養学に精通し、ファスティング指導も行う。代官山でプライベートピラテ