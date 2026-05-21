【前編を読む】「社会が放置し続ける「部活バス事故の核心」その本質的課題」「部活動で、そこまでの遠征・強化が必要なのか？」「部活バス事故問題」について、前編に引き続き、私はスポーツライターの立場から、部活および青少年スポーツの遠征の現実に焦点を当て、事故の背景と本質的な課題を浮き彫りにしたい。10日に放送された『サンデージャポン』（TBS系）で、自らテニスプレイヤーでもあった杉村太蔵氏が、北越高校のバス