新デザイナーの下で大幅改良へミニは、各モデルの大規模なマイナーチェンジの開発作業を「ほぼ完了」させた。デザイン責任者ホルガー・ハンプフ氏の下で新たな時代を迎えようとしている。【画像】英国の象徴的なブランドによる伝統のコラボが復活【ミニ・ポール・スミス エディションを詳しく見る】全60枚ハンプフ氏は2024年10月、BMW傘下のデザインコンサルタント会社デザインワークスからミニに移籍した。しかし、ミニの現行ラ