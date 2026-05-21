NPB(日本野球機構)は20日、「マイナビオールスターゲーム2026」の要項発表記者会見を行い、セ・リーグを率いる阪神・藤川球児監督と、パ・リーグを率いるソフトバンク・小久保裕紀監督が登壇。30年ぶり開催となる富山への思いや、注目選手、球宴への意気込みを語りました。小久保監督は、富山開催について「30年前、選手で出てるんですよね」と現役時代を回想。「監督として次出るこの確率から考えたら、多分一生忘れることのない