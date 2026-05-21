大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女、2022〜2026年合計4万9359人を対象に「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜埼玉県版＞」に関するアンケートを実施しました。今回は、その中の「住みここち（自治体）ランキング」の結果を紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：さいたま市中央区2位は、さいたま市中央区でした。さいたま市の中西部に位置し、区内にあるJR埼京線の3駅に加え京浜東北線の駅も近