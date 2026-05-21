楽天は20日、5月23日のロッテ戦で開催する「楽天メディカル 頭頸部（とうけいぶ）がん克服デー」で、頭頸部がんのひとつである下咽頭がんの経験を公表しているタレントの見栄晴さんが始球式を行うことになったと発表した。▼ 見栄晴「2年前に下咽頭がんのステージ4と診断されましたが、近年のがん治療の進歩、また沢山の方からの支えや励ましのおかげで、今は元気に当たり前の日常を送ることができています。その姿をぜひ見てい