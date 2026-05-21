オーダーするなら「今でしょ！」晴天に恵まれた5月の週末、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。老舗の大手ビルダーである「ホワイトハウス」のブースでは、より快適な車中泊や眺望を楽しめるスズキ「ジムニーノマド＋ポップアップルーフ」が、相変わらずの魅力を振りまいていました。【画像】これがスズキ“大人2人”寝られる「