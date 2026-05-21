ロッテは20日、日本生命セ・パ交流戦 2026、阪神との第2戦となる5月30日（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）の観戦チケットが完売したと発表した。チケット完売は3月27日の西武戦、4月5日のソフトバンク戦に続き今季3度目となる。