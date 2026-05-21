成田空港までの新ルートは「破滅の鎌ケ谷大渋滞」も回避千葉県北部を横断する「北千葉道路」の計画が進んでいます。どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。北千葉道路は、千葉県市川市の外環道から真東に進み、松戸や鎌ケ谷を経由し、その先は北総鉄道 北総線と並行するように成田空港へと向かう約43kmの道路です。【画像】超便利!? これが外環〜成田直結「北千葉道路」ルートです！ 画像で見る（27枚