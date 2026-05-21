21日は、低気圧や前線の影響で、九州〜東北の広範囲で雨や雷雨となるでしょう。活発な積乱雲が通過する地域では、落雷や突風などに注意が必要です。北海道・沖縄では、晴れるところが多い見込みです。日中の気温は前日より低くなるところが多く、特に関東や東北では大幅ダウンとなりそうです。■全国予報（21日予報）九州北部では昼過ぎにかけて雨が降り続くでしょう。九州南部・四国の雨は夜にはやみそうです。中国・近畿・東海・