日本マクドナルドは5月27日、「スパイシーチキンマックナゲット(5ピース)」(290円〜)と、期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」「ペッパーチーズソース」(いずれも単品50円〜)を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。「スパイシーチキンマックナゲット(5ピース)」(290円〜)○初夏の旨辛定番が今年も登場スパイシーチキンマックナゲットは、真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の期間限定のチキンマック