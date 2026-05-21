「5月に入ってから頭痛が増えた気がする」--最近、そんな違和感を覚えていませんか? 季節の変わり目は体調を崩しやすいと言われますが、頭痛もその代表的な症状のひとつ。5月は気温差や生活リズムの変化、自律神経の乱れなど、さまざまな要因が重なりやすい時期でもあります。今回は、季節の変わり目に起こりやすい「頭痛」について、医師の解説をもとに詳しく見ていきます。※画像はイメージです○“5月に頭痛が起こりやすい”理