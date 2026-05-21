指先で遠心力を発生させてクラブを振る 遠心力を感じる:ワイパードリル【三觜喜一のキーワードレッスン】 次にやってもらいたいのが、片手でフェースを開閉しながらクラブを振るワイパードリルです。右手でクラブを持ち、車のワイパーのように