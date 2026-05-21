【NZ】 貿易収支（4月）07:45 予想N/A前回6.98億NZドル（貿易収支) 【日本】 通関ベース貿易収支（4月）08:50 予想-445.0億円前回6430.0億円（6670.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-2002.0億円前回907.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 機械受注（3月）08:50 予想-8.4%前回13.6%（前月比) 予想0.6%前回24.7%（前年比) 【豪州】 雇用統計（4月