朝のドル円は158.80円台、海外市場で一時158.60円前後＝東京為替 トランプ大統領がイラン情勢について解決に向けた前向き発言を行ったことなどを好感してドル売りが入ったが、具体的な話が出たわけではなく、影響は限定的に留まっている。 USDJPY 158.85