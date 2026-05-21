◇ナ・リーグパドレス ― ドジャース（2026年5月20日サンディエゴ）ナ・リーグ西地区首位攻防3連戦、首位ドジャースと2位パドレスの3戦目は20日（日本時間21日午前9時40分開始）、サンディエゴで行われる。前日19日（同20日）の第2戦では4―4で迎えた9回、ドジャースがパドレスの守護神メイソン・ミラーからアンディ・パヘスの犠飛で1点をもぎ取って勝ち、0.5ゲーム差で首位に返り咲いた。今季ここまで22試合に登板し