アメリカの半導体大手エヌビディアは20日、4月までの3カ月間の決算を発表し、売上高、純利益ともに四半期として過去最高を更新しました。エヌビディアの発表によりますと、2026年2月から4月までの売上高は、前の年と比べて85％増の816億ドル、日本円でおよそ12兆9600億円となりました。純利益はおよそ3.1倍の583億ドル、日本円でおよそ9兆2600億円で、いずれも四半期として過去最高を記録しました。AI関連の半導体需要が拡大し、