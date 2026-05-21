俳優・タレントの榊原郁恵（67）が19日、自身のインスタグラムを更新。「松岡くん主演舞台『はがきの王様』裕太も出演してるので観劇、ご挨拶して来ました」と報告し、長男・渡辺裕太（37）、俳優・松岡昌宏（49）と並んだ記念ショットを披露した。また、本作がラジオにまつわる物語であることから、自身の高校生時代の“リスナー体験”を明かした。【写真】「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」松岡昌宏＆長男・渡辺裕太