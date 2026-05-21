今回は、妻のママ友にLINEで迫られ、ゾッとしたエピソードを紹介します。「この人、普通じゃないな…」「ある日仕事から帰ると、小1の娘の友達のRくんと、その母親がいたんです。Rくんの母親は、なぜか俺に『LINE交換してもいいですか？』と言ってきて、断るのも感じ悪いかなと思い、OKしたんです。しかしその翌日以降、たびたびRくんの母親からLINEが来て、正直怖かったです。俺は既読にもせず、LINEをスルーしていました。そんな