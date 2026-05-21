ディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の第7話ゲストとして、堀内健（ネプチューン）と丸山智己が出演する。 参考：瀧内公美はなぜ重宝される？『LOVED ONE』で発揮するシリアスな空気を和らげる芝居の妙 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒュ&