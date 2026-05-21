5月15日よりNetflixで配信中の『ワンダーフールズ』。パク・ウンビン＆チャ・ウヌという豪華主演コンビの初共演に加え、『浪漫ドクター キム・サブ』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のユ・インシク監督、映画『エクストリーム・ジョブ』のホ・ダジュンが脚本を手がけるヒットメーカー布陣として、配信前から大きな話題を呼んでいた。 参考：『本日も完売しました』の止まらぬ勢い“ロマン