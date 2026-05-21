開催：2026.5.21 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 4 - 5 [レンジャーズ] MLBの試合が21日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとレンジャーズが対戦した。 ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。 1回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 2球