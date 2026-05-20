スペイン発のファストファッションブランド「マンゴ（MANGO）」の創業者イサック・アンディック（Isak Andic）氏が2024年に転落死した事案を巡り、実の息子で同社取締役会副会長を務めるジョナサン・アンディック容疑者が逮捕されたことが分かった。複数の海外メディアが報じた。【画像をもっと見る】米ニュース専門放送局のCNNによると、バルセロナ高等裁判所の報道官は5月19日の声明で、殺人事件として捜査が進められている