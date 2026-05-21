「BCNランキング」2026年5月11日〜17日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位A5 5G(au)（OPPO）2位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）3位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位Pixel 10a(au)（Google）5位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）6位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャー