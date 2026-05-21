21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1520円高の6万1220円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65582.75円ボリンジャーバンド3σ 63842.23円ボリンジャーバンド2σ 62101.72円ボリンジャーバンド1σ 61600.00円一目均衡表・転換線 61220.00円21日夜間取引終値 60900.00円5日移動平均 60361.20円25日移動平均 59810.00円