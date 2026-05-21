21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比74.5ポイント高の3860ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3972.54ポイントボリンジャーバンド3σ 3914.68ポイントボリンジャーバンド2σ 3860.00ポイント21日夜間取引終値 3856.83ポイントボリンジャーバンド1σ 3849.00ポイント一目均衡表・転換線 3841.20ポイント5日移動平均 380