21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の791ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 859.66ポイントボリンジャーバンド3σ 837.66ポイントボリンジャーバンド2σ 815.67ポイントボリンジャーバンド1σ 803.00ポイント一目均衡表・転換線 799.20ポイント5日移動平均 793.68ポイント25日移