本日5月21日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は「料理ハンデマッチ」、「ゴチになります」の2本立て。「ゴチになります」VIPチャレンジャーには、元「ゴチ」メンバーの上川隆也が8年ぶりの参戦。7年ぶり2回目の登場となる賀来賢人も満を持して参戦。当時の自腹の金額を端数まで覚えているという上川に対して、前回のことを「ほとんど覚えていない」という賀来。しかし前回の成績が2位と聞