＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】救命士も駆け寄る館内騒然の光景（実際の様子）取組後、土俵下に落下した力士に“異変”。四つん這いで苦悶し立ち上がることができず…救命士が慌てて駆け寄る光景に館内が騒然となり、「膝打ったか」「たてないか」などと心配の声が相次いで寄せられた。それは幕下二十八枚目・城間（尾上）と幕下二十九枚目・朝ノ龍（高砂）の取組での出来事だった。城間は身長