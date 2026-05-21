アメリカ・カリフォルニア州シミバレーで山火事が発生。これまで550ヘクタール以上が焼失した。【映像】住宅街に白煙が迫る瞬間＆焼けこげた住宅や車映像には焼けこげた住宅や柱や車が燃え、火がくすぶっている様子が映っている。地元メディアによると、約500人の消防士が投入され、消火活動にあたっているということだ。また上空にはヘリコプターが飛び交い、この火災を鎮火させるため水や消火剤を散布している。この火災