アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり、イラン側の回答を「あと数日待つ」と述べました。トランプ大統領「数日間待つことで人々が死なずにすむ。重要なことだ」トランプ大統領は20日、記者団に対しこのように述べ、戦闘終結のためのイラン側の回答を「数日間待つ」と強調しました。一方で、イラン側の回答については「100%良い回答でなければならない」と指摘し、アメリカ側が期待する回答でなければ