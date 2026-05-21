5年前に東京地検特捜部が捜査した事件で、詐欺罪などの罪に問われた被告に対し、検事が取り調べを行った様子の映像がある。【映像】暴言を吐き続ける検事の様子2021年6月3日の取り調べでは、担当検事が「検察庁を敵視するってことは反社やん、完全に。その理屈ぐらい分かれよ。にらんでる場合ちゃうで、自分でやってきたこと、よう考え。自分でやってきたこと、よう考え。なんでこうなったか、よう考え！会社設立した時からこ