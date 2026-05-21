俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める沖田修一監督最新作『さとこはいつも』（9月18日公開）の出演者が新たに発表された。今回は、姫野演じる聡子を取り巻く人物たちだ。【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』特報本作は、『南極料理人』『横道世之介』などで知られる沖田監督の長編映画デビュー20周年アニバーサリー作品。年齢も育った環境も異なる3人の“さとこ”たちが、自分自