テレ東では、毎週木曜に放送中のドキュメントバラエティー番組「～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ」において、今週5月21日（木）夜6時25分からの放送に合わせ、番組連動型のクイズキャンペーンをテレビ東京公式LINEにて実施します。 本キャンペーンでは、番組内で放送される「予約数ヵ月待ちのドライヘッドスパの頂点サマ」が挑む、前人未到の＜動物寝かしつけチャレンジ＞と完全連動。犬