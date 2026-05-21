「昔、お祭りで飼っていた」という人も多いミドリガメ。しかし今、その“身近なカメ”が全国の池や川で増え続け、菌による健康被害や生態系への影響が問題視されています。かわいく見えても油断できない、外来種の実態とは――。自然の中には、人間の命を脅かす“危険生物”が数多く存在しています。しかし、人類は太古の昔から、そうした脅威と向き合いながら生き延びてきました。鋭い牙や爪、猛毒など、それぞれ異なる武器を持つ