ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#118が、17日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○お笑い芸人を続けながら寿司職人に番組では、新企画「転職して人生激変!? 年収HIGH＆LOW」と題し、転職によって人生を変えた5人のゲストが登場。前職と転職後のリアルな年収を大公開し、年収が上がったのか、下がったのかをななにーメンバーが予想する白熱のトークを繰り広げた。番組