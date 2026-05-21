有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春がトリプル主演する沖田修一監督最新作『さとこはいつも』に、新キャストとして吉田羊、黒田大輔、小川冬晴の出演が決定。あわせて、コメントも到着した。【写真】『さとこはいつも』吉田羊、黒田大輔、小川冬晴を切り取る場面写真ユニークでどこかキュートな人間たちを温かなまなざしで描き続けてきた沖田修一監督。本作は、長編映画デビュー20周年というアニバーサリーイヤーに贈る完全