“ミステリーの女王”と称された山村美紗の娘で女優、山村紅葉が来月6月、小説『祇園の秘密 血のすり替え』（双葉社）を出版することが分かり、話題になった。同書は京都を舞台にしたミステリーで、山村が実母同様にパソコンではなく原稿用紙にペンを走らせて書いた力作だという。芸能人で小説家と言えば、芥川賞を受賞したお笑いコンビ・ピース・又吉直樹が頭をよぎるが、実は小説家としての顔を持つ芸能人は少なくない。今回は