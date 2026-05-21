FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める清水崇監督最新作『だぁれかさんとアソぼ？』より、忍び寄る恐怖におびえる鎮西の姿を切り取った場面写真が解禁された。【写真】不穏な空気を捉えた『だぁれかさんとアソぼ？』場面写真本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西寿々歌）が妹・菜々美（星乃あんな）とともに抗えない恐怖の連鎖に巻